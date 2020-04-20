El emeği ürünlerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor - KIRŞEHİR

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra açtığı hediyelik eşya dükkanını 10 yıldır işlettiğini belirterek, iş yerinde sattığı bir üründen ilham alarak ceviz kabuklarından süs eşyaları yapmaya başladığını, son olarak da ceviz ve fındıkların kabuğunu kırmaya yarayan kabuk kırma makinesi yaptığını söyledi.Kaman'ın ceviz diyarı olduğunu ve tüketilen cevizlerin kabuklarının boşa gittiğini görüp üzüldüğünü belirten Pala, "Bu durumu değerlendirmek için sadece ceviz kabuğundan süs eşyaları yapmaya başladım. Talep görünce çeşit sayısını artırdım. Güzel de para kazandım. Çocuğumun düğünde beyaz eşyasını buradan kazandığım para ile aldım." dedi.Kaman cevizinin her ne kadar çabuk kırılan ince kabuğu olsa da insanları uğraştırdığını dile getiren Pala, "Özellikle misafire ikram etmek için ceviz kabuğunu hızlı kıramıyoruz. Metal ceviz, fındık kıracakları da çabuk bozulup kırılıyor. Onun için daha sağlam ve pratik olan bu kabuk kırma makinesini yaptım. Tamamen el yapımı ve hobi olarak yapılabilecek bir eşya oldu." diye konuştu.
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