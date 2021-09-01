El emeği baston yapımını gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor

Bekçilik yaptığı sırada yapımını öğrenmeye başladığı el ürünü Devrek bastonunda zamanla kendini geliştirerek usta olan 2 çocuk 6 torun sahibi 60 yaşındaki Akçasu, 40 metrekarelik atölyede yeniden doğuşun ve nesillerin sürekliliğini simgeleyen ilçeye özgü bastonların yapımını sürdürüyor.
Bildiklerini oğluna aktararak onun da kendisi gibi baston ustası olmasını sağlayan Akçasu, son yıllarda makine kullanımının yaygınlaşmasıyla azalan el sanat işçiliğinin gelecek nesillere aktarılarak bu kültürün yaşatılmasını istiyor.
Ali Akçasu, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır baston yaptığını ve işini çok sevdiğini anlattı. "İyi ki bu işi öğrenmişim." diyen Akçasu, son yıllarda baston yapacak çırak yetiştiremediğini, insanların merak edip gelmediğini, bastondan para kazanmanın zorlaştığını dile getirdi.
- "Her aşaması emek istiyor"
Akçasu, makinelerin el yapımı baston üretimini etkilediğini belirterek, "Bastonun sanatsal değeri öldü çünkü el emeğiyle yapılan bir baston en az 1,5 gün sürüyor ama makineyle yaptığınız zaman 1-2 saatte bir bastonu bitiriyorsunuz. O zaman da onun hiçbir özelliği kalmıyor." dedi.
El yapımı baston yapımına olan ilginin azalmasının kendisini üzdüğünü dile getiren Akçasu, "Geçmiş zamanlarda daha çok önem verilirdi baston yapımına ve bastonculara. Festivaller düzenlenirdi, onlara katılırdım. Oralardan çok güzel tepkiler alıyordum. Bastonu el emeğiyle sürdürdüğüm için çok mutluyum çünkü insanlar yaptığımız özel çalışmaları beğeniyorlar çünkü her aşaması emek istiyor." ifadesini kullandı.
Akçasu, el emeği baston yapımının unutulmaması için gayret gösterdiğini, oğlunu da yetiştirdiğini ve kendisinin baston yapımı üzerine üniversitede ders verdiğini aktararak, "Şimdi de torunlarımı yetiştirmeye çalışacağım. El yapımı Devrek bastonculuğunu yaşatmak ve geliştirmek için yaklaşık 40 yıldır bu işe emek veriyorum. Diğer ustalarımız da çocuklarını ve insanları bu işe yönlendirirse bu sanat eseri yaşamaya devam eder." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!