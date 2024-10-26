İspanya La Liga’nın 11. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluğun iki büyük favorisi Real Madrid ve Barcelona El Clasico’da kozlarını paylaşacak. Gözler Carlo Ancelotti'nin kadro tercihine çevrilirken Arda Güler, Barcelona maçında forma bekleyecek. Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler Real Madrid - Barcelona maçı canlı yayın izle kanalı, saati için araştırmalara başladı. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte karşılaşmanın detayları...