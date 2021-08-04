O ÜLKEDE KORKUTAN OLAY! Son Dakika: El bombası ile hükümet binasına girdi! - Haberler

İHA

Ukrayna'da bombalı eylem paniği yaşandı. Ülkenin başkenti Kiev’de bir kişi el bombasıyla Bakanlar Kurulu binasını bastı.

İHA'nın haberine göre, çevredekilerin "Sakin olun her şeyin bir çözümü var" sözlerine "Hiç bir şey çözülmüyor" şeklinde yanıt verdi. Sağa sola küfürler ve tehditler yağdıran şahıs daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, şahsın savaş gazisi olduğu belirtildi. Şahsın polis kontrolündeki sorgusu sürüyor.