Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Trabzonspor
        TS
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş El Bilal Toure: Gol atmak için sahadaydım - Beşiktaş Haberleri

        El Bilal Toure: Gol atmak için sahadaydım

        Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, 2-1'lik Eyüpspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Gol atmak için sahadaydım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 23:04 Güncelleme: 13.09.2025 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gol atmak için sahadaydım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i 2-1 yenen Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, galibiyeti değerlendirdi.

        "GOL ATMAK İÇİN SAHADAYDIM"

        Gol atıp takıma yardım edebildiği için mutlu olduğunu belirten Toure, "Bugün önemli bir galibiyet aldık. Gol atmak için sahadaydım. Önemli olan takımın kazanması. Gol atıp takıma yardım edebildiğim için mutluyum. Galibiyet geldi. Takım olarak mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kazandık, çok önemliydi. Çok mutluyuz." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Domenico Tedesco imzayı attı
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Habertürk Anasayfa