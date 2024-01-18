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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Ekvator Ginesi 3 puanı 4 golle aldı - Futbol Haberleri

        Ekvator Ginesi 3 puanı 4 golle aldı

        Afrika Uluslar Kupası A Grubu ikinci maçında Ekvator Ginesi, Gine Bissau'yu 4-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:25 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:25
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        Ekvator Ginesi 3 puanı 4 golle aldı
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        Fildişi Sahili'nde devam eden Afrika Uluslar Kupası'nın A Grubu'nda Ekvator Ginesi ie Gine Bissau karşı karşıya geldi.

        Alassane Ouattara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ekvator Ginesi 4-2 kazandı.

        Bu mücadelenin ardından Ekvator Ginesi 4 puana yükselirken; Gine Bissau henüz puanla tanışamadı.

        Ekvator Ginesi'ne galibiyeti getiren golleri 21, 51 ve 61'inci dakikada Emilio Nsue ile 46'ncı dakikada Josete Miranda kaydetti.

        Gine Bissau'nun gollerini ise 37'nci Esteban Obiang (K.K) ve 90 3'üncü dakikada Jose Correira attı.

        Öte yandan bu karşılaşmada Gaziantep FK forması giyen Gine Bissaulu futbolcu Janio Bikel, 90 dakika sahada kaldı. Kayserispor'da oynayan Carlos Mane ise Gine Bissau'da 86'ncı dakikada oyuna dahil oldu.

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