AA

Ekvator çizgisi, Afrika kıtasındaki Gabon, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali ve Asya kıtasındaki Maldivler, Endonezya ile Güney Amerika kıtasındaki Ekvador, Kolombiya ve Brezilya'dan geçiyor.

AA'nın haberine göre Afrika kıtasının doğusunda yer alan Uganda'nın Masaka bölgesinden de geçen Ekvator çizgisinin bulunduğu alana gelen ziyaretçiler, bir adımda dünyanın güneyine ya da kuzeyine gitme tecrübesi yaşıyor.

Çizginin geçtiği noktadaki turizmcilerin ziyaretçilere yönelik güney ve kuzey yarım küre ile tam sıfır noktasında yaptıkları su testleri de ilgiyle izleniyor.

Ekvator çizgisinin üstünde, güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede su hunileri bulunuyor. Kuzey yarım küredeki huniye dökülen su saat yönünde, güney yarım küredeki huniye dökülen su saat yönünün tersine dönerek, sıfır noktadaki huniye dökülen su ise doğrudan dökülerek boşalıyor.

Bu bölgeye gelip yapılan su testlerini izleyenlere ve ekvator çizgisini tanıyanlara sertifika da veriliyor.

Turizmcilerden Kalungi Hamgindon, Ekvator çizgisine dünyanın birçok yerinden ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

"Burası dünyanın merkezi olan Ekvator çizgisi. Yarım küreyi iki eşit parçaya böldüğü varsayılan dünyanın merkezindesiniz." diyen Hamgindon, "Kuzeyde bulunan kabın içine suyu döktüğümüzde altındaki delikten akarken saat yönüne, güneyde aksi yönüne döndüğünü göreceksiniz. Tam ortada ise suyun akarken herhangi bir hareketinin olmadığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"BURASI BİR ADIMLA YARIM KÜRE DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİ BİR YER"

Türkiye'den iş amacıyla Uganda'da gelip Ekvator çizgisini ziyaret eden İlyas Bulut ise şunları söyledi:

"Bir program kapsamında geçen hafta Uganda'ya geldik, seyahat ederken buranın Ekvator olduğunu öğrendik. Etrafta dükkanlar var, bir turizm oluşmuş burada. Yoldan geçenler burada durup fotoğraf çekiniyorlar. Burası bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz bir yer."

Bulut, yapılan su deneyinin ilgi çekici olduğunu belirterek, "Su testi dünyanın manyetik yapısını gözler önüne seren bir deney. Anlatsalar inanmazdım ama kendi gözümle gördüm, gerçekten böyle bir durum varmış. Çok güzel bir yer" diye konuştu.