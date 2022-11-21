Ekvadorlu taraftarlardan alkol tepkisi:

Yaklaşık 40 dakika süren görkemli açılış töreniyle adrenalinin iyice yükseldiği 60 bin kişilik Al Bayt Stadı'nda, tribünleri selamlayan FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "takımlar gelsin ve şov başlasın" davetiyle iki ülke, açılış maçı için sahadaki yerini aldı.

Ülkesinin milli marşı okunurken bir eliyle telefondan canlı yayın yapıp diğer elini kalbinin üstüne götüren Ekvadorlu gazetecinin 3. dakikada Fenerbahçeli Enner Valencia'nın kafa golüyle yaşadığı büyük sevinç, VAR'a takıldı.

Hem açık oyunda hem de duran toplarda ortalar yaparak düzenli tehdit oluşturan Ekvador, bunun semeresini 31. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Valencia'nın kafa golüyle aldı: 0-2.

Temponun iyice düştüğü ikinci yarının 60. dakikasından itibaren taraftarların geride bıraktığı boş koltukların giderek artmaya başladığı maçı Ekvador zorlanmadan 2-0 kazandı.

"BİRA İSTİYORUZ" TEZAHÜRATLARI

Ekvadorlu taraftarlar, 2-0'dan sonra rahatlarken statlarda alkol satışının yasaklanmasına tepki gösterdi. Kale arkasında yer alan Ekvador taraftarları "Bira istiyoruz" anlamına gelen "queremos cerveza" tezahüratı yaptı ve bu tezahürat da gündeme oturdu.