Ekvador ve Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

AA

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 369'a, toplam vaka sayısı ise 7 bin 603'e ulaştı.

- Küba'da vaka sayısı 766'ya yükseldi

Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede salgından yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e, vaka sayısının da 766'ya çıktığı kaydedildi.

Öte yandan ülkede iyileşenlerin sayısı 132'ye yükseldi.