Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

AA

Ekvador İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 17 kişi artarak 537'ye, vaka sayısı 452 artarak 10 bin 850'ye ulaştı.

Ekvador'da salgının merkezi olarak nitelendirilen Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'de de vaka sayısı 7 bin 108'e çıktı.

- Dominik Cumhuriyeti'nde ölü sayısı 260'a yükseldi

Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 15 kişi artarak 260'a, vaka sayısı 256 artarak 5 bin 300'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 581 oldu.