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Haberler Dünya Kupası 2022 Ekvador - Senegal maçı CANLI YAYIN | Ekvador - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ekvador - Senegal maçı CANLI YAYIN

Ekvador - Senegal maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Ekvador ile Senegal karşı karşıya geliyor. Grupta 4 puanı bulunan Ekvador, maçtan galibiyetle ayrılıp son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. 3 puanlı Senegal ise gruptan çıkmak için kazanmak zorunda... Ekvador Senegal maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 29.11.2022 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
Ekvador - Senegal maçı CANLI YAYIN | Ekvador - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador ile Senegal, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında kozlarını paylaşıyor.

STAT: Uluslararası Halife Stadı
HAKEM: Clement Turpin (Fransa)
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT 1

Ekvador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Gruezo, Franco, Caicedo, Plata, Estrada, Valencia

Senegal: Mendy, Sabaly, Koulibaly, Jakobs, Diallo, Ciss, Gueye, Ndiaye, Gueye, Sarr, Dia

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Grupta birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Ekvador, 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı 2 maçın birini kazanan ve diğerinden mağlup ayrılan Senegal ise 3 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

Ekvador, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Senegal ise Ekvador'u mağlup etmesi durumunda son 16 takım arasındaki yerini alacak.

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