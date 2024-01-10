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        Haberler Dünya Ekvador Devlet Başkanı ülkenin yabancı mahkumları sınır dışı etmeye başlayacağını söyledi

        Ekvador Devlet Başkanı ülkenin yabancı mahkumları sınır dışı etmeye başlayacağını söyledi

        Ekvador kaotik günler geçirirken, Devlet Başkanı Noboa ülkedeki yabancı mahkumların ülkelerine gönderileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 19:03 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:03
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        Ekvador yabancı mahkumları ülkeden sınır dışı edecek
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        Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Güney Amerika ülkesinde şiddet olaylarının arttığı bir dönemde hapishane nüfusunu ve harcamalarını azaltmak için ülkesinin yabancı mahkumları, özellikle de Kolombiyalıları sınır dışı etmeye başlayacağını bildirdi.

        Noboa, Ekvador'da hapiste yaklaşık 1500 Kolombiyalı bulunduğunu ve ülkesinde hapsedilen yabancıların yüzde 90'ını Kolombiya, Peru ve Venezuela'dan gelen mahkumların oluşturduğunu söyledi.

        Uyuşturucu çeteleriyle mücadele için olağanüstü hal ilan edilen Ekvador'da dün silahlı kişiler canlı yayın sırasında bir televizyon stüdyosunu basmıştı.

        Baskından hemen önce, çete liderleri, ülkenin kontrolünü "narko-teröristlerden" geri alacağını söyleyen Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya savaş ilan etmişti.

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        #ekvador
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