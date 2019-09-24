24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Barcos, Türkiye ve Ekvador ticaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkesinde kahve, çikolata gibi yüksek kalite ürün bulunduğunu anlatan Barcos, "Tropikal bir ülke olmamız sebebiyle istikrarlı bir havaya sahibiz ve yüksek kaliteli tarım ürünlerimiz var. Ekvador'un ton balığı ve karides gibi deniz ürünleri dünyaca ünlü, özellikle karideste dünyanın en büyük ihracatçılarından birisi." diye konuştu.
Ekvador'un Türkiye'ye muz gibi bazı ürünleri ihraç ettiğini ancak taşımacılık ücretlerindeki artıştan dolayı bu ticaretin azaldığının altını çizen Barcos, Ekvador'un gurme ürünlerini tanıtarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini genişletmek istediklerini vurguladı.
Gurme alanında gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade eden, Barcos, "Ekvador mutfağına ait ürünler konusunda Türkiye'de görüşmeler yapıyoruz ve ticari açıdan fırsatlar olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Barcos, Türkiye'de gerçekleştirilen ve coğrafi ürünlerin sergilenmesini sağlayan fuarları sevdiğini belirterek, "Fuarlarda ülkemize dair kaliteli ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bunun yanı sıra ürünlerimize ilgi gösteren, satın almak ve ihracat yapmak isteyen kişilerle bir araya geliyoruz." dedi.
TİCARET ANLAŞMASI VURGUSU
Ekvador'un sunduğu önemli vergi teşviklerleriyle yatırımcıları beklediğini vurgulayan Barcos, "Türkiye ve Ekvador arasında birçok ticaret fırsatı var. Türk yatırımcıları bekliyoruz." ifadesini kullandı.
İki ülke arasında ticaret hacminin artırılması noktasında bir ticaret anlaşması imzalanmasının önemine değinen Barcos, "Ülkelerimiz arasındaki ticareti geliştirmek için ilk adım bir ticaret anlaşması imzalamak olmalı. İki ülke arasında ticaret anlaşması konusunda görüşmeler yapılıyor. Gelecek yıl iki ülke arasında bir anlaşmaya varılacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ekvador'un yatırımcılara önemli teşvikler sunduğunu belirten Barcos, "Şu anda yatırımcılara ilişkin yeni bir yasa var. Bu yasayla ülkemize doğrudan yatırım yapmak isteyenleri teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Metal, tarım ve alüminyum gibi sektörlere yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar için özel teşvikler var. Bu yatırımcılara belirli süreler için vergi muafiyeti sağlanıyor." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!