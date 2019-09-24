Barcos, Türkiye ve Ekvador ticaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkesinde kahve, çikolata gibi yüksek kalite ürün bulunduğunu anlatan Barcos, "Tropikal bir ülke olmamız sebebiyle istikrarlı bir havaya sahibiz ve yüksek kaliteli tarım ürünlerimiz var. Ekvador'un ton balığı ve karides gibi deniz ürünleri dünyaca ünlü, özellikle karideste dünyanın en büyük ihracatçılarından birisi." diye konuştu.

Ekvador'un Türkiye'ye muz gibi bazı ürünleri ihraç ettiğini ancak taşımacılık ücretlerindeki artıştan dolayı bu ticaretin azaldığının altını çizen Barcos, Ekvador'un gurme ürünlerini tanıtarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini genişletmek istediklerini vurguladı.

Gurme alanında gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade eden, Barcos, "Ekvador mutfağına ait ürünler konusunda Türkiye'de görüşmeler yapıyoruz ve ticari açıdan fırsatlar olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Barcos, Türkiye'de gerçekleştirilen ve coğrafi ürünlerin sergilenmesini sağlayan fuarları sevdiğini belirterek, "Fuarlarda ülkemize dair kaliteli ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bunun yanı sıra ürünlerimize ilgi gösteren, satın almak ve ihracat yapmak isteyen kişilerle bir araya geliyoruz." dedi.

TİCARET ANLAŞMASI VURGUSU

Ekvador'un sunduğu önemli vergi teşviklerleriyle yatırımcıları beklediğini vurgulayan Barcos, "Türkiye ve Ekvador arasında birçok ticaret fırsatı var. Türk yatırımcıları bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında ticaret hacminin artırılması noktasında bir ticaret anlaşması imzalanmasının önemine değinen Barcos, "Ülkelerimiz arasındaki ticareti geliştirmek için ilk adım bir ticaret anlaşması imzalamak olmalı. İki ülke arasında ticaret anlaşması konusunda görüşmeler yapılıyor. Gelecek yıl iki ülke arasında bir anlaşmaya varılacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ekvador'un yatırımcılara önemli teşvikler sunduğunu belirten Barcos, "Şu anda yatırımcılara ilişkin yeni bir yasa var. Bu yasayla ülkemize doğrudan yatırım yapmak isteyenleri teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Metal, tarım ve alüminyum gibi sektörlere yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar için özel teşvikler var. Bu yatırımcılara belirli süreler için vergi muafiyeti sağlanıyor." diye konuştu.