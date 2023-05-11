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Ekvador'daki Cotopaxi Yanardağı kül bulutu çıkarıyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bulunan Cotopaxi Yanardağı'nın kül bulutu çıkardığı, yanardağda 2 bin 200 metreyi aşan kül emisyonları gözlemlendiği belirtildi

Giriş: 11.05.2023 - 06:57 | Güncelleme: ABONE OL
Ekvador'daki Cotopaxi Yanardağı kül bulutu çıkarıyor
AA

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un güneyindeki Cotopaxi Yanardağı'nın kül bulutu çıkardığı bildirildi.

Ekvador Jeofizik Enstitüsü (IG), yanardağda 2 bin 200 metreyi aşan kül emisyonları gözlemlendiğini aktardı.

IG, uydu sistemleri aracılığıyla 24 saat aralıksız Cotopaxi'nin izlendiğini ve acil bir durumun tespit edilmediğini belirtti.

AA'nın haberine göre, gerekli önlemlerin alınması hususunda resmi kaynakları işaret eden IG, durumu takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Ekvador basınına göre, ülkenin güneybatısındaki San Joaquin ve San Agustin de Callo kasabalarında kül bulutu görüldü.

Dünyanın en yüksek yanardağları arasında yer alan Cotopaxi Yanardağı'nın püskürttüğü küllerin, Quito'da evlerin ve arabaların üzerini örttüğü belirtiliyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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