Trabzonspor'da forvet oyuncusu Caleb Ekuban, transferine resmiyet kazandırmak için şehirden ayrıldı. Kulüp tarafından izin verilen Ekuban'ın Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği ve buradan da İtalya'ya hareket edeceği belirtildi. Görüşmelerin sonuçlandırılmasının ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR AÇIKLADI

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.