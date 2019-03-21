Ekuban'ın tapusu alınıyor!

Trabzonspor, Leeds United’dan kiraladığı 24’lük forvet Ekuban’ın satın alma opsiyonunu kullanacak.

1 milyon euro ödenmesi halinde Ekuban’la otomatik olarak 2019-20, 2020-21, 2021-22 sezonları için 750 bin euro ücretten anlaşma yapılacak.

Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, “Milli maç arası sonrası sakat oyuncularımızın da dönüşüyle daha da güçleneceğiz. Taraftarımızın da desteğiyle Avrupa arenasında tekrar yer almak istiyoruz” diye konuştu.