Ekuban'a veto!

Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban için sürpriz bir veto geldi. İskoç basını, bordo-mavili takımın yıldızı Ekuban’ın

Glasgow Rangers’la anılmasından sonra anket başlattı. İskoç taraftarlar, yüzde 53 oranla ‘Onu istemiyoruz’ cevabını verdi.

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