Antalya'da düzenlenen fuarda sergilenen üzerinde pırlanta, elmas ve beyaz altın bulunan yaklaşık 104 bin liralık ayakkabı ilgi gördü.
Ekspohoes CEO'su Erkan Demir, Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde kapılarını açan Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda tamamen ihracata yönelik çalışan 100 katılımcı firmanın yer aldığını söyledi.
Yabancı sektör profesyonellerinin Türk ayakkabı sektörüne olan ilgisinin üst seviyede olduğunu aktaran Demir, Rusya, Ukrayna, Kanada, İngiltere, Almanya başta olmak üzere, Balkanlar, Türkiye Cumhuriyetleri ve Avrupa'dan 60 ülkeden bine yakın ziyaretçi beklediklerini bildirdi.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen katılımcı sayısının yüksek olduğuna değinen Demir, "Yabancı ziyaretçi sayısında yakaladığımız istikrarlı rakamlar Türk ayakkabı sektörünün dünya pazarlarında bugüne kadar doğru işler yaptığının bir göstergesi. Ayakkabı sektörünü dünyaya daha iyi anlatmak, mevcut potansiyelini katma değeri yüksek ticari ilişkilerle yukarı çekmek ve sürdürülebilir ihracat için uygun bir platform oluşturmak asli görevimiz." diye konuştu.
Fuarda salgına yönelik gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Demir, girişlerde HES kodu sorgulaması yapıldığını, maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edildiğini dile getirdi.
FUARIN GÖZDESİ TAMAMEN EL İŞİ YAPIMI AYAKKABI OLDU
Demir, fuarda İstanbul merkezli bir ayakkabı firmasınca tasarlanan ve 5 kadın işçi tarafından bir ayda el işçiliğiyle yapılan ayakkabının da sergilendiğini söyledi.
Ayakkabının Türk iş insanı için özel olarak tasarlandığını, yaklaşık 104 bin lira karşılığında satıldığını anlatan Demir, "Çok değerli taşlardan yapıldı, pırlanta, elmas ve beyaz altın kullanıldı. Ayakkabı aynı zamanda İtalya'da ve Rusya'da yapılan ayakkabı fuarlarında 'Made in Türkiye' etiketi ile sergilenecek." dedi.
Tamamen ayakkabı sektörünün yer aldığı fuar, üç gün açık kalacak.
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