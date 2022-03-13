Eksik beyan edilen vergi tutarı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, toplam vergi inceleme sayısı 2017'de 119 bin 26 iken, bu sayı geçen yıl yaklaşık yüzde 77 artarak 211 bin 227 oldu.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yapılan vergi incelemeleri neticesinde 2021'de 54 bin 65 mükellefin farklı vergi türlerinde toplam 66 milyar 290 milyon 584 bin 483 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği tespit edildi.
Bu dönemde, eksik tahakkuk edilen vergi tutarı ise 24 milyar 232 milyon 837 bin 331 lirayı buldu. Son 5 yılda eksik tahakkuk edilen vergi sayısı incelendiğinde, 2017 yılında 44 bin 182 mükellefe yaklaşık 5,8 milyar lira vergi tarh edildiği ve bu tutarın geçen yıl yüzde 312 artış gösterdiği görüldü.
2021 yılında yapılan incelemeler neticesinde kesilmesi istenilen vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının toplam tutarı ise 50 milyar 748 milyon 840 bin 91 lira olarak hesaplandı.
EN FAZLA MATRAH KDV'DE
Geçen yıl vergi türleri itibarıyla en yüksek matrah farkı 18,1 milyar lira ile katma değer vergisinde (KDV) tespit edildi. Kurumlar geçici vergisinde 14,8 milyar lira, kurumlar vergisinde 13,7 milyar lira ve damga vergisinde 6,8 milyar liralık matrah farkı hesaplandı.
İncelemeler neticesinde eksik ödendiği tespit edilen yaklaşık 24,2 milyar liralık tarhiyatın, yüzde 58,6'sını KDV, yüzde 18,8'ini özel tüketim vergisi (ÖTV), yüzde 9,1'ini kurumlar vergisi, yüzde 7,5'ini kurumlar geçici vergisi, yüzde 2'sini kurumlar vergisi stopajı ve geriye kalan yüzde 4'ünü diğer vergi türleri oluşturdu.
VERGİ İNCELEME SONUÇLARINDA VERİMLİLİK ARTTI
Son yıllarda vergi inceleme sonuçlarında verimliliğin önemli ölçüde artış gösterdiği görüldü.
Söz konusu artışta sektörel uzmanlaşma modeline geçilmesi, incelemelerde bilgi işlem teknolojilerinden üst seviyede yararlanılması, elektronik denetim altyapısının oluşturulması, bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması, sektör ve mükellefler bazında risk analizlerinin yapılmasının etkili olduğu değerlendirildi.
2021'de vergi müfettişleri tarafından yürütülen incelemelerinin vergi türleri itibarıyla sonuçları şöyle:
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