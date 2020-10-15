Ekşi Höyük'teki kazılarda 8 bin 600 yıllık kemik iğne ve ağırşaklar bulundu

AA

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Dayılar Mahallesi'nin 1 kilometre doğusunda yer alan höyükteki kazı çalışmaları, Doç. Dr. Konakçı başkanlığında sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Anadolu'nun kültürel mirasının gün ışığına çıkarılması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Ekşi Höyük'teki kazı çalışmalarının bu yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla EÜ'ye tahsis edildiğini kaydeden Budak, "Yaklaşık 3,5 ay süren çalışmalarda 8 bin 600 yıl öncesine giden mimari yapılardan dokumayla ilişkilendirilebilecek kemik iğne ve ağırşaklar bulundu. Tarihe, sanata, ekonomiye, turizme ve jeoarkeolojiye ışık tutan bulguları bilim dünyasına kazandıran kazı ekibimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Kazılarda Denizli'nin ilk çiftçi topluluklarının izleri bulundu

Doç. Dr. Konakçı da höyükte yaklaşık 3,5 aydır kazı çalışmasının sürdürüldüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Milattan önce 6200-6400 yıllarına tarihlenen apsisli yapılar, milattan önce 6700 yıllarına tarihlenen, üzeri motifli kırmızı kireç tabanlı yapı gibi daha önce örneği görülmemiş birçok mimari yapının ortaya çıkarıldığı kazılarda, yine özgün birçok buluntuya rastlanmıştır. Bunlar arasında sapan taneleri, ağırşaklar ve tüm kaplar, nitelikli çanak çömlek parçaları, kemik aletler, sürtme taş endüstrisine ait çok sayıda örnek, kemik aletler, litik buluntular yer almaktadır."

Ekşi Höyük'te Denizli’nin ilk çiftçi topluluklarının izlerinin yer aldığına değinen Konakçı, "Höyükteki arkeozoolojik incelemelerde, hayvan kemikleri içindeki büyük yoğunluğu, koyun ve keçi gibi orta boy memelilerin oluşturduğu anlaşılmıştır." ifadesini kullandı.







