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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri’de düzenlenen ‘Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması’ programında vatandaşlarla bir araya geldi.

DHA'da yer alan habere göre programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu eşlik etti.

"BU DAVETİYEYİ POSTA İLE YOLLAYACAĞIM"

Programda konuşan İmamoğlu "Size ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum. Cuma günü Sancaktepe’de şöyle naif bir şey söyledim: "Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Tren Hattı açılışı için tarafıma davet geldi. Çok teşekkür ederim bu davete katılacağım. Çünkü yanlış uygulamanın bitmesi gerekir’, aynen böyle söyledim. Ertesi gün ses acele adaydan çıktı. Acele aday dedi ki, ‘Ulaştırma bakanına sordum, Ekrem İmamoğlu davet edilmedi, kendi kendine davet uyduruyor’ dedi. Sevindi resmen. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın İstanbul’da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu? Normal biri ben daveti uydurmuş olsam bile ne der? Der ki, ‘İBB Başkanıdır, başımızın üstünde yeri var. En güzel şekilde ağırlarız. AK Parti seçmeni İstanbullu hemşerilerim bunu özellikle duysun.’ Bakın bu çok ayıp. Bizim toplumumuzun örfüne, adetine yakışan bir tavır mı bu? Takdiri size bırakıyorum. Bana gelen davet mailini aldım getirdim. Davet kimden geliyor. Açılışın olduğu ilçenin belediye başkanından yani Fatih belediye başkanı Sayın Ergün Turan’dan geliyor. Buradan ona teşekkür ediyorum daveti için. İyi düşünmüş, güzel düşünmüş. Peki davet nereye geliyor? İBB Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme geliyor. 22 Şubat Perşembe günü öğleden sonra saat 15.26’da mail gelmiş. Konu ne hepsi aşağıda yazıyor. Benim için kendi kendine davet uyduruyor diyen bu acemi adaya bunu posta ile yollayacağım, utanır mı bilmem. Fatih Belediye başkanına suç atıp kaçar. Şimdi herkes bu daveti gördü. Çok net bunu anladı. Artık ne yapılması lazım? Nezaketli biriyse en azından çıkıp özür dilemesi gerekir. Bir şey daha söyleyeyim henüz geç değil. Ben buradan tekrar edeyim, ister Fatih Belediyesi, ister Ulaştırma Bakanı, ister Cumhurbaşkanı tarafından tarafıma davet yenilenirse ben bu hattın açılışına yine gideceğim. Yine katılırım sorun yok. İstanbul’da devletimizin bir açılışına katılmak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir vazifesidir. İstanbul’da bir açılışa İBB Başkanını davet etmek de vazifedir. O cumhurbaşkanlığı koltuğu da bu milletin, o bakanın koltuğu da bu milletin, bu belediye başkanının koltuğu da bu milletin" dedi.

BAKAN URALOĞLU: DERDİMİZ İSTANBUL'A HİZMET ETMEK OLMALI

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, Pazartesi günü açılışı gerçekleştirilecek Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ni Yedikule İstasyonu'nda tanıttı.

Uraloğlu basın mensuplarının İmamoğlu hakkındaki davet sorusuna da yanıt verdi. Uraloğlu, "Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Kim hangi törene nasıl katılacak, hangi sırada konuşacak bizim derdimiz o değil. Derdimiz, İstanbul'a hizmet etmek olmalı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu, "İlk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim" ifadelerini kullanmıştı. AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum da, İmamoğlu'nun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu tarafından davet edildiğini belirttiği ve katılacağını açıkladığı Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışı programına davet edilmediğini söylemişti. Kurum, "Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor" ifadelerine yer vermişti.