Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım seçim sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 23 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul seçimi dün akşam seçim yasağının ardından resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy oranını açıkladı.

EKREM İMAMOĞLU SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, adayların 31 Mart’ta aldığı oy oranıyla 23 Haziran seçimindeki oy oranı arasında önemli değişiklikler gerçekleşti.

Sandıkların yüzde 99’u açılırken CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tüm ilçelerde oy oranını artırırken, AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın aldığı oy oranı tüm ilçelerde düştü.

İmamoğlu’nun oy oranını en fazla artırdığı ilçeler oyların 7 ila 10 puan arasında artış gösterdiği Adalar, Avcılar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Şile ve Şişli oldu. İmamoğlu, bu ilçelerden en fazla Adalar’da oyunu artırdı. Yıldırım’ın en fazla oy kaybettiği ilçeler ise oyların 6 ila 7 puan arasında düşüş gösterdiği Adalar, Büyükçekmece, Çatalca, Şile ve Silivri olarak gerçekleşti. Yıldırım, en fazla Çatalca ve Şile’de oy kaybetti.

Ekrem İmamoğlu, en fazla oyu yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Kadıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile Şişli’den aldı. Binali Yıldırım, en fazla oy oranına yüzde 65.81 ile Sultanbeyli, 61.10 ile Esenler, 57.68 ile Sultangazi ve 56.52 ile Bağcılar’da ulaştı.

İmamoğlu, önceki dönem görev yaptığı Beylikdüzü’nde 31 Mart’ta yüzde 57.50 oranında oy alırken, yenilenen seçimde oyunu yüzde 61.79’a çıkardı. Yenilenen seçimde İstanbul’un 39 ilçesinden 28’inde İmamoğlu, 11’inde Yıldırım seçimi önde tamamladı. 31 Mart’ta Binali Yıldırım 24 ilçede seçimi önde bitirirken, bu seçimde 13 ilçede üstünlük Ekrem İmamoğlu’na geçti.

EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, itiraz sürecinin başladığını belirtti.

YSK Başkanı yaptığı açıklamada, "Salı günü saat 15.00'e kadar YSK'ya itiraz hakkı var. İlçe seçim kurulumuz bunu inceleyerek perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl seçim kurulunun cevap verme süresi 2 gün. Ardından 3 gün içinde tekrar itiraz hakkı var. Seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YSK İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlandı. Rakamlar dün itibariyle yüzde 100 sisteme işlendi.

Kayıtlı seçmen sayısı 10.560.963.

Oy kullanan seçmen sayısı 8.925.063.

Geçerli oy 8.746.464

Geçersiz oy 178.159.

Katılım oranı %84.5 olarak gerçekleşti.

Adayların aldığı oylar

Ekrem İmamoğlu 4.741.868 yüzde 54.21

Binali Yıldırım 3.935.453 yüzde 44.99

Necdet Gökçınar 47.829 yüzde sıfır 55

Mustafa İlker Yücel 14.545 yüzde sıfır 17