Ekrem İmamoğlu'nun davası 11.00'de başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülmüştü.
4 YIL 1 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ
DHA'da yer alan habere göre iddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istendi.
11 KİŞİNİN MAĞDUR OLDUĞU BELİRTİLDİ
İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.
DURUŞMA SAAT: 11.00'DE BAŞLAYACAK
Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 21 Eylül tarihinde görülen duruşmada mahkeme tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Anadolu Adalet Sarayındaki duruşma saat 11.00'de başlıyor.
İMAMOĞLU: BÖYLE BİR YARGILAMA OLMAZ
Duruşmaya katılmayacağı açıklanan İmamoğlu, bu sabah FOX TV'de İlker Karagöz'ün 'Çalar saat' programına katıldı. Çok dolu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Hukukçularımızla oturduk genel kapsamda konuştuk ama şu ceza bu ceza ilgilenmiyorum. Korku hissetmiyorum. Ama şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Acı bir durum. 16 milyon insanı cezalandırmak için yaptığınız hamlenin farkında değilsiniz" dedi.
"BAHSİ GEÇEN KELİMEYİ, YSK ÜYELERİNE DEMEDİM"
İBB Başkanı İmamoğlu şöyle konuştu: "31 Mart seçimleri niye iptal edildi? Bangır bangır çıkıp "Çaldılar" demediler mi? Seçimler iptal edildi, İstanbul'un 3 ayı çalındı. 31 Mart seçimlerinin anasının ak sütü gibi helal bir seçim olduğu ortaya çıktı. YSK üyelerine bu noktada seslenmem normal. Bu davada bahsi geçen o sözü, ben YSK üyelerine söylemedim. Ben bana ahmak diyen insana sözünü iade ettim. Ben yüce Türk yargısına güvenmek istiyorum. Çok doluyum."
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