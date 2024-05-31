Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tebrik ziyareti

"NİYETİMİZ İSTANBUL'UN ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILLIK STRATEJİK PLANINI BİRLİKTE YAZABİLMEK"

Göksu'nun İstanbul'un deneyimli belediye başkanlarından biri olduğunu belirten İmamoğlu, "Her başkanımızın başarılı olması aslında hizmetin bir paydaş şekinde yönetilmesinin de bir gerçeği.Bu kapsamd Esenler'deyiz. Tabii, Tevfik Göksu İstanbul'un deneyimli belediye başkanlarından bir tanesi. İstanbul'da yeni belediye başkanlarımız var, deneyimli belediye başkanlarımız var. Her farklı bakışın da güçlü tarafları var, özel tarafları var. Bugün Esenler'in önümüzdeki 5 yılını konuşurken, aynı zamanda niyetimiz aslında ilçelerle birlikte İstanbul'un da Büyükşehir Belediyesi olarak, önümüzdeki 5 yıllık stratejik planını birlikte yazabilmek, birlikte organize edebilmek. Bu kapsamda yaptığımız bu ziyaretleri, bütün ekibimizle beraber çok önemsiyoruz. Umut ederiz, Kurban Bayramı'na girmeden 39 ilçeyi bitirmek. Bugün itibariyle 30’un üstüne çıkmış olacağız. Kalanları da umarız haftaya ve bir sonraki hafta başında bitirerek, 39 ilçemizi bitirmiş olacağız" diye konuştu.