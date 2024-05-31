Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tebrik ziyareti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu ziyaret etti. İmamoğlu, "Her ilçede yaklaşık 2-2,5 saat toplantılarımız oluyor. Çok da verimli, çok da paylaşımcı geçiyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Atacağımız her iyi adım şehircilik adına, iletişim adına, müzakere adına, istişare adına Türkiye'de örnek olacaktır" dedi. İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Göksu da "İstanbul'un yükü ağır. Bu yükü hep beraber taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilçe belediye başkanlarına ziyaretlerini sürdürüyor.
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İmamoğlu, bu kapsamda Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu ziyaret etti. Göksu, İmamoğlu'nu kapıda karşıladı.
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Dördüncü kez aynı göreve seçilen Göksu, İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nde ağırladı.
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İmamoğlu, "Ben de Tevfik Göksu başkanımın yeni dönemini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah değerli hizmetleri olsun. Ben, her başkanımıza diyorum ki, Esenler nezdinde ifade edeyim, Esenler’in en başarılı 5 yılı olsun. Her belediye başkanı, kendi ilçesinde en başarılı 5 yılı elde ederse, biz de bu önümüzdeki 5 yılda en başarılı İstanbul'un 5 yılını elde etmiş olacağız" dedi.
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"NİYETİMİZ İSTANBUL'UN ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILLIK STRATEJİK PLANINI BİRLİKTE YAZABİLMEK"
Göksu'nun İstanbul'un deneyimli belediye başkanlarından biri olduğunu belirten İmamoğlu, "Her başkanımızın başarılı olması aslında hizmetin bir paydaş şekinde yönetilmesinin de bir gerçeği.Bu kapsamd Esenler'deyiz. Tabii, Tevfik Göksu İstanbul'un deneyimli belediye başkanlarından bir tanesi. İstanbul'da yeni belediye başkanlarımız var, deneyimli belediye başkanlarımız var. Her farklı bakışın da güçlü tarafları var, özel tarafları var. Bugün Esenler'in önümüzdeki 5 yılını konuşurken, aynı zamanda niyetimiz aslında ilçelerle birlikte İstanbul'un da Büyükşehir Belediyesi olarak, önümüzdeki 5 yıllık stratejik planını birlikte yazabilmek, birlikte organize edebilmek. Bu kapsamda yaptığımız bu ziyaretleri, bütün ekibimizle beraber çok önemsiyoruz. Umut ederiz, Kurban Bayramı'na girmeden 39 ilçeyi bitirmek. Bugün itibariyle 30’un üstüne çıkmış olacağız. Kalanları da umarız haftaya ve bir sonraki hafta başında bitirerek, 39 ilçemizi bitirmiş olacağız" diye konuştu.
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"HEPİMİZİN KAPISI BİRBİRİNE AÇIK"
Her ilçede, ilgili bürokratlar eşliğinde toplantılar yaptıklarını aktaran İmamoğlu, "Her ilçede yaklaşık 2-2,5 saat toplantılarımıaz oluyor. Çok da verimli, çok da paylaşımcı geçiyor. Bundan dolayı çok mutluyum. İstanbul'umuz, çok çok önemli. Yaşamın kalbi bütün Türkiye için. Atacağımız her iyi adım şehircilik adına, iletişim adına, müzakere adına, istişare adına Türkiye'de örnek olacaktır. Bu bağlamda Tevfik Göksu gibi özellikle deneyimli başkanlarımıza, önümüzdeki 5 yılda iletişim, ilişki ve birarada çalışma kültürüne dönük önemli sorumluluklar düşüyor. Elbette hepimizin kapısı birbirine açık. İnşallah hepimiz, milletimize mahçup olmayız. Şehrimize ve hemşerilerimize mahcup olmayız" ifadelerini kullandı.
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GÖKSU: İSTANBUL'UN YÜKÜ AĞIR BERABER TAŞIYACAĞIZ
Göksu da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, "Başkanım hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni döneminiz hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Tabii İstanbul’un yükü ağır. Bu yükü hep beraber taşıyacağız İstanbul, Esenler özelinde taleplerimizi ileteceğiz. Ortak çözümlerimiz ortaya koyacağız ve hep beraber İstanbul'da bize emaneti tevdi eden insanlara görevimizi yapacağız. Hoşgeldiniz" sözleriyle dile getirdi. Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Göksu bir toplantı da yaptı.