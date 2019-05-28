Ekrem İmamoğlu'ndan Arnavutköy'de açıklamalar

30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Arnavutköy'deki son durağı ilçe meydanı oldu. Burada kısa bir miting yapan İmamoğlu, “Anamın ak sütü gibi helal bir 31 Mart seçimi kazandım. Buna müdahale ettiler ve siyasi bir karar verdiler. Hukuka ve Türkiye'nin demokrasi sürecine darbe vurdular. Ama biz milletçe demokrasinin yanında duruyoruz. Bu sürecin içinde hak mücadelesi var, hukuk, vidan ahlak mücadelesi var. Hakkımız 23 Haziran'da bayram yerine gider gibi gideceğiz ve milletçe hakkımızı teslim alacağız ifadelerini kullandı.
“BİZ BU HAYATI UCUZLAŞTIRMAYA GELİYORUZ"
İmamoğlu, “Bu şehir huzura kavuşacak. Bu kardeşiniz eğitime destek paketiyle eğitime destek olacak. Gıda destek paketiyle açlık sınırı altındaki ailelere yardım edecek ve mali destekte bulunacak. Ulaşımda sadece öğrenci ve milli ve resmi bayramlarla kalmayacağız. 18-25 arası gençler, bebekleri olan anneler, 6 yaşına kadar olan ücretsiz ulaşım yaşını 12 ye çıkaracağız. Biz hayatı ucuzlaştırmaya geliyoruz. Bu şehrin sıkıntılı olan insanların yanında olmaya geliyoruz. Biz hizmet etmeye geliyoruz. diye konuştu.
“DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE EDİN"
Uzun bir bayram tatilinin önümüzde olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Üniversiteye giden gençlerimiz eğer İstanbul'da okuyor ve kayıtları İstanbul'da ise lütfen seçime kadar kalsınlar. Ve geleceği için oy kullansınlar. Arkadaşlarına misafir olsunlar. İl dışında olan üniversitesi öğrencileri varsa oy kullanmak için İstanbul'a gelsinler. Bayramda ziyarete gidebilirsiniz. Demokrasi için mücadele edin. Bayramdan sonra tatile gitmişseniz mutlaka geri dönün. Hep birlikte çalışalım. Bu şehrin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Bu şehirde eğitim ile ilgili sorunları çözeceğiz. Çevre ile ilgili sorunları çözeceğiz Tabu, imar ve mülkiyetle ilgili sorunlarını çözeceğiz şeklinde konuştu.
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