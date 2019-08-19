İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin ardından döndüğü İstanbul'da incelemelerde bulunduktan sonra iznine devam ettiği öğrenildi.

İmamoğlu, 16 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında 6 günlük izin aldı, görevini İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu'ya devretti. Cumartesi günü İstanbul'da yaşanan ve bir kişinin de ölümüne neden olan sel felaketi sırasında izinde olması tepki çeken İmamoğlu, felaketten bir gün sonra İstanbul'a dönerek zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

İmamoğlu'nun aynı gün akşama doğru Bodrum'a döndüğü belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları Başkan İmamoğlu'nun iznine devam ettiğini doğruladı.

İmamoğlu, incelemeleri sırasında izniyle ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine şunları söylemişti: "Gün boyu sokaklarda söyleyeceğim. Bu konunun en basit kısmı. Nedir bu? Birisi onu demiş bunu demiş. Milletvekiliymiş, belediye başkanıymış. Boş konuşan, boş konuşuyor zaten. Makamı ne olursa olsun. İmamoğlu niye tatildeymiş?

Bak sen! Bizim tatilimiz de şeffaf. Ailemi siyasetin dışında, tutacağımı her yerde söyledim. Dolayısıyla siyasetin dışında bir alanda 7 yaşındaki kızıma şefkatimi, baba sevgimi gösterme lazım. 14 yaşındaki oğlumu kucaklayıp, onu geleceğe hazırlamam lazım. 21-22 yaşındaki oğlumun da meslek hayatında güçlü olması için kendi kişisel gelişimini güçlendirmesi için, onun yanında olmam lazım. Hayatın görev tarafı ayrı, aile tarafı ayrı.

Ben aile tarafını, yoğun bir 8-9 aylık Türkiye gündeminden sonra desteklemeye çalışıyorum. Zaten 2 gün Hacıbektaş’taydım. Ziyaretlerimizi yapmıştık. 2-3 gün de ailemizle birlikte olmak istedik. O ana afetin denk gelmesi, elbette koşup geleceğiz. Gece 12 olur, 3 olur 5 olur. Türkiye’nin neresinde olursak olalım, dünyanın neresinde olursak olalım koşup geçeğiz.

Bu benim insani tarafımdır. Bunu kimseyle paylaşmam, tartışmam. Benim tatilim de şeffaftır. Ailemle tatil yapıyorum. Gizli tatil yapmam. Gizli tatil yapmaya ihtiyaç durmam. Çünkü bu benim ihtiyacım, bu benim güzel ailem.

Bazen oluyor ki annemi 1-1,5 ay görmüyorum. Bu kadar yoğun bir gündemde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Sorumluluklarımızın büyük olduğunu biliyorum."