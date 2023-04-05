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İmamoğlu Isparta ve Burdur'da konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Isparta ve Burdur'da ziyaretlerinde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. "Birleşeceğiz, kazanacağız, kim için 86 milyon insanımız için kazanacağız. Kazanan bir avuç insan ya da bir kişi ya da bir parti değil. O dönem bitti. Şimdi kazananlar kulübü 86 milyon insanımızdır" diye konuştu. Mitinglere ilişkin fotoğrafları sosyal medyada paylaşan İmamoğlu, Isparta ile ilgili paylaşımına 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e atıfla "Seçimi gaptırmayız" notunu düştü

Giriş: 05.04.2023 - 21:55 | Güncelleme: ABONE OL
Ekrem İmamoğlu Isparta ve Burdur'da konuştu
HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Isparta ve Burdur'da ziyaretler gerçekleştirdi.

İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, partililer ve siyasi parti temsilcileriyle 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalca Tepe'deki anıt mezarında dua etti ve karanfil bıraktı.

Daha sonra anıt mezardaki hatıra defterini imzalayan İmamoğlu, sonra Demirel'in bir yakınıyla telefonda görüştü.

Kent merkezinde esnaf ziyaretleri yapan Ekrem İmamoğlu,15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydan'ında yaptığı konuşmada, Isparta'da olmanın kendisine Süleyman Demirel'i hatırlattığını söyledi.

İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında Isparta doğumlu 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ünlü sözüne atıf yaptı.

Toplumun 21. yüzyıla umutla bakmak istediğini belirten İmamoğlu, gençlere çok güzel bir gelecek hazırlayacaklarını dile getirdi.

Isparta'nın önemli değerlere sahip olduğunu belirten İmamoğlu, "Mesela bu şehir mis gibi gül kokar. Mis gibi lavanta kokar. Elması var, tarımı var, üretimi var. Bu şehrin Süleyman Demirel Üniversitesi var. Eğitimi, turizmi, tarımı, bir arada şekillendirdiğiniz zaman bu şehrin İstanbul'dan farkı olmaz. İnsanlar bu cennet vatanın her köşesinde mutlu olur. Bu şehir güçlenir." diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından Burdur'a geçerek Özgürlük Ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti.

"86 MİLYON KAZANACAK"

İmamoğlu, "Birleşeceğiz, kazanacağız, kim için 86 milyon insanımız için kazanacağız. Kazanan bir avuç insan ya da bir kişi ya da bir parti değil. O dönem bitti. Şimdi kazananlar kulübü 86 milyon insanımızdır. Şimdi tam zamanı. Hep birlikte kazanacağız. Bu seçimin kaybedeni bir kişi ya da bir avuç insan olacak. 86 milyon kazanacak" dedi.

"LİYAKATİ GETİRECEĞİZ"

13'üncü cumhurbaşkanının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını kaydeden Ekrem İmamoğlu, "Sizlere hak, hukuk, adalet savunucusu, Millet İttifakı'nın kurucusu ve 13'üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını, sevgilerini, saygılarını getirdim. Genel Başkanımız diyor ki: Bizim isteklerimiz var. Milletimiz bize oy versin. Milletimiz asla bölünmesin, insanlarımızdan Millet İttifakı'na oy istiyoruz. Biz bu sistemi değiştirip, liyakati getireceğiz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Burdur Gölü ve Salda Gölü için bilim kurulu oluşturacaklarını da sözlerine ekledi. Ekrem İmamoğlu daha sonra Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde STK temsilcileriyle iftar yaptı.

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