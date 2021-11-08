Ekrem İmamoğlu ile Cüneyt Arkın buluştu

Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Arkın ile birlikte yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından yayınladı ve "Bugün günlerden Cüneyt Arkın" notunu düştü

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