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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ekrem İmamoğlu, Dursun Özbek´i ziyaret etti - Galatasaray Haberleri

        Ekrem İmamoğlu, Dursun Özbek´i ziyaret etti

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek´i ziyaret etti. RAMS Park Stadı´nda gerçekleşen buluşmada Türk futbolunun son dönemlerde yaşadığı tartışmalar gündeme getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 18:52 Güncelleme: 20.12.2023 - 18:52
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        İmamoğlu, Dursun Özbek´i ziyaret etti,
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        Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi´nde devam edecek olan Galatasaray´da yönetime, teknik heyete ve sporculara başarılar dileyen İmamoğlu, "2024´ün hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Bugün gelmemin böylesi birkaç sebebi var. Hem Galatasaray'ın bu başarılı Avrupa yolculuğunu hem de yeni yılı kutlamak. Bir başka boyutu da açıkçası İstanbul şehri olarak, güçlü bir olimpiyat yolculuğu kararımız var. Bu konu ilk gündeme geldiğinde, ilk niyetimizi ortaya koyduğumuzda, İstanbul'umuzun özellikle üç büyük kulübünün bu yolculukta en ana lokomotifler olması gerektiğini her yerde dile getiriyorum. Çünkü İstanbul'umuzun çok kıymetli üç markası. Bu yönüyle olimpiyat yolculuğumuzun, 2036 için iddialı bir şekilde sürdürülmesi arzumuz. Bu yıl biterken böyle bir hem olimpizm ruhu hem 100´ncü yılda olimpiyatla ilgili yolculukta, böyle bir sporcu, spor dünyası, başta az önce ifade ettiğiniz amatör branşlar olmak üzere, bir buluşma yapacağız. Orada, 100´ncü yılda, özellikle olimpik sporcularımızla buluşacağız. Size bu konuda davetimiz ulaşacak. Orada olmanızı, sporcuların özellikle katılmasını çok arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "İSTANBUL ÇOK BÜYÜK BİR MARKA"

        Ekrem İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

        "Görüyoruz ki spor, büyük bir iyileştirici güce sahip. Benim güzel bir huyum var. Bir an kötü şeyleri `pat´ diye silip atabiliyorum. Yine spor deyince aklıma kadın voleybolu geldi. Dolayısıyla güzellikler yaşandığında, aslında milletimize çok hoş bir moral, motivasyon olabiliyor. O bakımdan bu buluşmayı önemsiyoruz. Yine 2027 Avrupa Oyunları´nın bütün branşların bir arada bir oyun düzeni İstanbul´da ilk kez olacak. Ona talipliğimiz söz konusu. Türkiye Olimpiyat Komitesi'yle de uzun zamandır bunu da görüşüyoruz. İstanbul, çok büyük bir marka. Her yönüyle güçlü olması gerekiyor. Olimpiyatla İstanbul birleşmesi, aslında olimpiyatlar için de tarihi bir birleşme, buluşma. Bunların adımları açısından, bu süreçle ilgili size bilgi vermek istedim."

        "SIFIR TAVİZ NOKTASINDA DAVRANILMALI"

        Türk futbolunun son dönemde yaşadığı sorunlarla ilgili de görüşlerini dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Geçen hakemimizin yaşadığı olay, sonrasında dün akşam sahadan çekilme olayları... Bunların hiçbirisi Türk futbolunun asla yaşamaması gereken durumlar. Bunun her ne olursa olsun `ama´sı, `fakat´ı olmaz. Spor, futbol kurallarıyla güzel. Eksikler olacak, hatalar olacak. Hep oldu. Yine olacak. Dünyada da oluyor. Bunları düzeltmek için, bir araya gelinecek, konuşulacak. Mutlak geleceksinizdir, geliyorsunuzdur da. Ama bu tür davranışların asla prim yapmaması gerekir. Yoksa öbür türlü yolu açılır bazı şeylerin. Sıfır taviz noktasında davranılmalı. Futbolu, sporu kurallarıyla, sahada oynanan şekliyle, eksiğiyle, fazlasıyla, hatasıyla, doğrusuyla bırakmak durumundadır. Bu davranışların sona ermesini diliyoruz. Burada da yine tabii iş sizin gibi değerli camialara düşüyor. Bu işin öncüsü, lokomotifi olmanızı bekliyoruz. Zaten centilmenliğinizi biliyoruz. Bunu bütün camialara yayarak, büyütmenizi dileriz. Bu kötü görüntülerin asla yaşanmaması da temennimiz" diyerek sözlerini tamamladı.

        DURSUN ÖZBEK: GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE OLAN OLAYLARI TASVİP ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

        İmamoğlu´na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Özbek, "Burası Galatasaray. İstanbul'u temsilen en büyük kulüplerimizden bir tanesi. Sportif olarak 17 branşta 2 bine yakın amatör sporcumuz oldu. Onlarla Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla, bu manada da her zaman belediyemizden büyük destek bekliyoruz. Sizler de teşekkür ederiz bizi yeteri kadar destekliyorsunuz. Desteğinizin artarak devam etmesini istiyoruz. Çünkü neden? Bu faaliyetleri sürdürmek için, elbette ki kamunun, özellikle belediyelerin katkı vermesi gerekiyor. Başkan, söylediklerinizi katılıyorum. Olimpik ruh diye bir şey var. Olimpik ruh, aslında centilmenliği içinde barındıran bir olay. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde, sahalarda olan, özellikle futbolla ilgili olan olayları tasvip etmek mümkün değil. Yani `keşke olmasaydı´ demek de artık çok geç oluyor. Bir an evvel bunun önlemini almanın yoluna gitmek lazım. Olimpiyatlar için yapacağınız organizasyon, elbette ki İstanbul için çok önemli. Galatasaray için iki defa önemli. Çünkü Galatasaray, olimpik oyunları Türkiye'ye getiren ilk kulüp. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu konuya ilgisiz kalması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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