"ŞİKAYETÇİ YOK" DİLEKÇESİ

Avukat Kemal Polat, eski YSK Başkanı Sadi Güven'in bir gazeteye verdiği röportajında şikayetçi olmadığını belirttiğini hatırlattı. Polat, Sadi Güven'in de aralarında bulunduğu 4 mağdurun şikayetçi olmadığına dair dilekçe sundu.

Duruşma savcısı ise geçtiğimiz celse mütalaasını açıkladığını, fakat sanık avukatının müvekkilinin lehine olabileceğini belirttiği ve mahkemeye sunduğu bilirkişi raporunun savcılıkça değerlendirilmesinin ardından esas hakkında yeniden mütalaa hazırlanabilmesi için süre talep etmişti.

REDDİ HAKİME RET

Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddihâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı bu yola başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddihâkim talebinin reddine karar vermişti.