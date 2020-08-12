Gelinlerin ve dünürlerin renkli anlarının ekrana geldiği tanıtımda Asuman Krause'nin sunumuyla yarışma bir eğlence şölenine dönüşüyor. Söylenen iddialı sözler yarışmanın çok çekişmeli geçeceğini gösteriyor. Gelinlerin bir olup mutfağa girdiği, dünürlerin birbirinden nefis yemeklere puan verdiği Asuman'la Sevgili Dünürüm ile eğlence sizleri bekliyor.

Gelinlerin sevgilerini de katarak en güzel yemekleri hazırladıkları Asuman'la Sevgili Dünürüm çok yakında Show TV’de!