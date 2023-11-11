Ekrandan buram buram mutluluk yayan fotoğraflar hafta sonunuzu neşelendirecek
Hayvanların aklından ne geçtiğini bilemeyiz ancak görünüşe göre, onlarla vakit geçirdiğimiz o kadar zaman sonrasında bize benzemeye başlıyorlar. Onların da bizim gibi miskinlik saatleri, eğlenceli ruh halleri ve sinirli oldukları anlar var.
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"2 aylık yavru köpeğim Moe!"
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"Winston merhaba demek için uğramak istedi."
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"Ben kıyafetleri katlarken, bulaşıkları yıkarken, her şeyi yaparken başımın üstüne oturur. Evde kimse buna dayanamaz ama ben bunu çok seviyorum."
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"Tekrar uykuya dalmadan önce yataktan kalkamadı."
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"Bu kedinin günü sabah 10'da bitiyor."
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"Kızım, çocuğum uyurken kimsenin ona yaklaşmasına izin vermiyor."
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"Quokkalar Avustralya'da yaşayan ve insanlarla selfie çekmeyi seven dost canlısı bir hayvandır."
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"Hâlâ yalvarıyor."
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"Jed öğleden sonrasını mahalledeki çocukların bahçesinden uzak durmasını sağlayarak geçiriyor."
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"Maddie kendini bodrumda mahsur bıraktı ve havlamayacak kadar kibardı. Onu bu şekilde buldum."
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"Bebeğimi bir dakikalığına yalnız bıraktım ve bu oldu."
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"Evet... Tam burası oturmak için mükemmel bir yer (!)"
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"Komşum ve kedisinin okuma saati."
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"Annemin kedisi onu nasıl bulduğumuzu merak ediyor olmalı."
Kaynak: Reddit