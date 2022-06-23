Dikkat! Çocuklarda kamburluk nedeni

Pandemi dönemiyle birlikte birçok kişi evde vakit geçirmeye alıştı. Özellikle çocuk yaş grubunun evde ilk tercihi bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknolojik aletler oldu. Uzmanlar ise özellikle çocukların ekran başında uzun zaman geçirmesinin önemli sağlık problemleri oluşturabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Dikkat edilmediği ve önlem alınmadığı takdirde ise genç yaşta oluşabilecek omurga eğriliklerinin ileriki yaşlarda kalıcı sorunlara neden olabileceği öngörülüyor.
"SAĞLIKLI VÜCUT İÇİN EKRAN BAŞINDA GEÇİRİLEN SÜRE AZALTILMALI"
Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Murat Aşçı, birçok çocuğun fiziksel oyun ve spor ile değil de ekran başında vakit geçirdiğine dikkat çekerek, bu sürenin en aza indirilmesi için anne babaları uyardı. Dikkat edilmediği takdirde vücutta yanlış yönde gelişim olabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Aşcı, “Pandemiyle birlikte ekran başında geçirilen süre arttı. Çocuklarda bu biraz daha fazla oldu çünkü onlar okula gidemediler. Bu da bir alışkanlık oluşturdu. Telefon, tablet, bilgisayar kullanımının sürelerinin giderek arttığını gördük. Çocukların normal olarak daha hareketli olmaları gerekiyor. Oyun, spor gibi aktivitelere daha çok vakit ayırmaları gerekiyor. Çünkü bu çocuklar gelişim çağında. Yanlış yönde gelişim tercih etmediğimiz bir şey. Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmeleri için hareketli olmaları ve spor yapmaları çok önemli. Bunun için de ekran başında geçirilen sürelerin azaltılması gerekiyor” dedi.
"KAMBURLUĞA SEBEP OLABİLİR"
Son zamanlarda çocuklarda omurgaya bağlı sağlık problemlerinin görülebildiğini belirten Doç. Dr. Aşcı, ileriki yaşlarda kalıcı sorunların yaşanmaması için erken önlem alınması gerektiğini söyleyerek şu bilgileri verdi: “Ekran başında geçirilen süreye bağlı olarak küçük çocuklarda kamburlaşma, boyun düzleşmesi, bel ağrısı, sırt ağrısı gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. bu sorunlarda çocuklarda kalıcı duruş bozuklukları, kalıcı sırt ve boyun ağrılarının gelişmesine yol açabiliyor. Kasların esnekliğinde azalmaya hatta kol ve bacaklarda güç kaybına neden olabiliyor. Müdahale edilmeyen bu sorunlar, çocuğun yetişkinlik döneminde ise kalıcı deformasyon ve kalıcı omurgada eğrilikleri, skolyoz, kamburluk gibi önemli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.”
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