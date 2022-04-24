81 ilde saat 10.15'te başlayıp tek oturum şeklinde yapılan sınav saat 11.15 itibarıyla tamamlandı. Başvuruları 27 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında alınan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün gerçekleşti. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine göre hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre düzenlenen sınav uygulamaları ile gerçekleştirildi. Peki, 2022 EKPSS zor muydu, kolay mıydı? İşte, EKPSS sınav yorumları ve değerlendirmeleri…