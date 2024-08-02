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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS tercih tarihleri 2024: ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kılavuzu bekleniyor!

        EKPSS tercih tarihleri 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

        2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tercih kılavuzu binlerce aday tarafından bekleniyor. Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans taban puanları araştırılıyor. Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSSP2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanıyla tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, 2024 EKPSS tercih tarihleri ve kılavuzu hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:11
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        • 1

          Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 EKPSS) tercih süreci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar, aldıkları puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih kılavuzu için gözler ÖSYM duyurularına çevrilirken ''EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Öte yandan 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve tavan puanları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Peki, 2024 EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu, taban puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

        • 2

          EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

          ÖSYM tarafından yayımlanacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri netleşmiş olacak.

          Geçmiş yılları göz önünde bulundurduğumuzda genellikle tercih dönemi, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde başlıyor.

        • 3

          EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

          EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

          Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.

          Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

        • 4

          EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

          Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

          ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

          ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

          LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

        • 5

          2024-EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

          LİSANS

          Tercih Yapan Aday Sayısı 5.246

          Kontenjan Sayısı 1.321

          Yerleşen Aday Sayısı 1.207

          Boş Kalan Kontenjan Sayısı 114

          ÖN LİSANS

          Tercih Yapan Aday Sayısı 9.133

          Kontenjan Sayısı 552

          Yerleşen Aday Sayısı 523

          Boş Kalan Kontenjan Sayısı 29

          ORTAÖĞRETİM

          Tercih Yapan Aday Sayısı 28.751

          Kontenjan Sayısı 423

          Yerleşen Aday Sayısı 384

          Boş Kalan Kontenjan Sayısı 39

        • 6
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