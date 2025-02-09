EKPSS tercih sonucu sorgulama 2025: EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
16 Ocak tarihinde başlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri 27 Ocak'ta sona erdi. Puanı ölçüsünde tercihlerini tamamlayan ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar, EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı...
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EKPSS tercih sonuçlarında geri sayım sürüyor. 27 Ocak tarihine kadar tercihlerini yapan adaylar, EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. EKPSS tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
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2025 EKPSS TERCİHLERİ SONA ERDİ!
EKPSS tercihleri, 16-27 Ocak tarihleri arasında tamamlandı.
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EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM’nin resmi takvimine göre belirlenecek. Tercih süreci tamamlandıktan sonra sonuçların genellikle birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.
ÖSYM, sonuçları duyuracağı tarihi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla ilan edecek. Adayların bu kanalları düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.
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EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.