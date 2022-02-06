Engelli Kamu Personeli Sınav sonuçlarına göre EKPSS tarihi yapan adayların gündeminde EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih var. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen EKPSS sınavına katılan adaylar 2 hafta önce atama için tercihlerini tamamlamıştı. EKPSS tercihi yapan adayların 2022 EKPSS yerleştirme tercihi sonuçlarına dair araştırmaları çoğaldı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, neden açıklanmıyor? ÖSYM 2022 EKPSS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?