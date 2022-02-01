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EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman hangi gün açıklanacak? ÖSYM 2022 EKPSS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman hangi gün açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Sınav sonuçlarına göre EKPSS tarihi yapan adayların gündeminde EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih var. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen EKPSS sınavına katılan adaylar 2 hafta önce atama için tercihlerini tamamlamıştı. EKPSS tercihi yapan adayların 2022 EKPSS yerleştirme tercihi sonuçlarına dair araştırmaları çoğaldı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, neden açıklanmıyor? ÖSYM 2022 EKPSS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

01.02.2022 - 11:13 | Güncelleme: GÜNDEM

  • EKPSS adayalrı ÖSYM elektronik sistemi aracılığı ile 5-14 Ocak 2022 tarihlerinde EKPSS yerleştirme tercihlerini tamamlmaıştı. EKPSS 2022 sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamu kadrolarında görev yapmak isteyen engelli vatandaşların heyecanla takip ettiğim EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu geçtiğimiz haftadan beri en çok merak araştırılan konulardan biri. 2022 EKPSS sınavına sayılı günler kala EKPSS tercihleri yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihin açıklanmasını bekliyor. İşte EKPSS tercih sonuçları tarihi ve ÖSYM EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

  • EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlamıştı. EKPSS tercihleri tamamlanmasının ardından gözler tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi.

    EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yapılmadı. Geçen yıl tercihler 19 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar ise 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. EKPSS tercih sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.

  • 2022 EKPSS YERLEŞTİRME TERCİHLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. 

     

  • Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

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