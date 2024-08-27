EKPSS tercih kılavuzu: EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?
28 Nisan tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 23 Mayıs'ta açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından EKPSS tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile EKPSS tercih tarihleri ve taban puanları listesi açıklık kazanacak. Peki, "EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?" İşte 2024 EKPSS tercihlerinin başlayacağı tarih...
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EKPSS tercihlerinde bekleyiş sürüyor. Adaylar, belirtilen tarihler arasında sınav sonuçları ve taban puanları ölçüsünde tercihlerini yapabilecek. EKPSS tercihlerinde ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme kılavuzu bekleniyor. EKPSS tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından üzerinden yapılabilecek. Peki, "EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı? EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?" İşte Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih tarihleri...
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EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI, TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih işlemleriyle ilgili olarak da henüz resmi açıklama gelmedi. EKPSS tercihlerinin Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
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EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.
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2024-EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
LİSANS
Tercih Yapan Aday Sayısı 5.246
Kontenjan Sayısı 1.321
Yerleşen Aday Sayısı 1.207
Boş Kalan Kontenjan Sayısı 114
ÖN LİSANS
Tercih Yapan Aday Sayısı 9.133
Kontenjan Sayısı 552
Yerleşen Aday Sayısı 523
Boş Kalan Kontenjan Sayısı 29
ORTAÖĞRETİM
Tercih Yapan Aday Sayısı 28.751
Kontenjan Sayısı 423
Yerleşen Aday Sayısı 384
Boş Kalan Kontenjan Sayısı 39
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EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.
ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI
ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI