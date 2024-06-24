EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak.