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        Haberler Bilgi EKPSS tercih kılavuzu 2024 yayımlandı mı? ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

        EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM ile 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

        EKPSS tercih süreci için geri sayım başladı. 28 Nisan'da yapılan 2024-EKPSS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla sıra EKPSS tercihlerine geldi. ÖSYM tarafından paylaşılacak EKPSS tercih kılavuzu ile detaylar belli olacak. İşte, "2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtına ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 15:51 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:51
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        • 1

          Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 23 Mayıs itibarıyla erişime açıldı. Sınav sonuçlarının duyurulmasıyla EKPSS tercih sürecine ilişkin araştırmalar sıklaştı. Adaylar aldıkları puanlar ile 4 yıl boyunca tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?

          EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

        • 3

          EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlanmadığı için tercih tarihleri de henüz netlik kazanmadı. EKPSS tercih sürecinin haziran ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

        • 4

          EKPSS ATAMA PUANLARI AÇIKLANDI MI?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve tavan puanlarını açıkladı. Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans düzeyinde paylaşılan verilere aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

        • 5
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