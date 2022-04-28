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EKPSS saat kaçta başlayacak ve ne kadar sürecek? 2022 EKPSS giriş belgesi sorgulama ekranı

EKPSS 2022 ile ilgili artık heyecan dorukta. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce vatandaşımızın katılım göstereceği zorlu sınav öncesi giriş belgesi yayınlandı. Peki, EKPSS ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak?

28.04.2022 - 11:49 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) kura çekimi ile ilgili araştırmalar başladı. İşte hem kura çekimi hem de başvurular ile ilgili ayrıntılar...

    EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 28 Nisan – 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak. 

  • EKPSS KURA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. EKPSS/Kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı” belgesini edinmeleri gerekiyor.

    Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 17 Mayıs 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 17 Mayıs 2022 tarihi saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

  • EKPSS KURA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    EKPSS başvuru ücreti olarak 25 lira olarak belirlendi.

    Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 28 Nisan – 18 Mayıs 2022 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 18 Mayıs 2022 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 18 Mayıs 2022 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

     

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