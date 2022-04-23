Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) ile ilgili araştırmalar sınavın yaklaşması ile hız kazandı. Başvuruları 27 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında alınan EKPSS sınavı bu ay gerçekleştirilecek. Peki, EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte EKPSS 2022 hakkında merak edilenler...