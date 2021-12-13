2022 EKPSS tarihi ile ilgili müjdeli haber geldi. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın merakla beklediği EKPSS tarihi açıklandı...

BU SENE EKPSS VAR MI, NE ZAMAN?

2 yılda 1 düzenlenen EKPSS sınavı 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak.

EKPSS 2022 BAŞVURU TARİHİ BELLİ Mİ?

EKPSS 2022 sınav ve sınavı başvuru tarihi henüz paylaşılmadı. 2022 ÖSYM takviminin açıklanmasıyla 2022 sınavlarının tarihleri belli olacak.