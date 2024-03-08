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        Haberler Gündem EKPSS geç başvurularında son gün! 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ne zaman, EKPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

        EKPSS geç başvurularında son gün! 2024 EKPSS ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar?

        ÖSYM tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için son başvuru günü bugün! Adayların sınava girme hakkını kaçırmamak için bugün başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, 2024 EKPSS sınavı ne zaman olacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:08
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        • 1

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları için son saatler! Dün başlayan EKPSS sınavı geç başvuruları bugün sona eriyor. Adayların başvurularını yapmak için sayılı saati kaldığından başvuruların nereden yapılacağı büyük merak konusu haline geldi. Peki başvurular nereden yapılacak, EKPSS geç başvuru ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar!

        • 2

          EKPSS GEÇ BAŞVURU SÜRECİ SONA ERİYOR

          Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvurular 12 Şubat'ta alınmaya başlandı. 29 Şubat'ta sona eren başvuruların ardından 7 Mart saat 10:00'da EKPSS adayları için geç başvuru süreci başladı. Başvurular sadece 2 gün sürecek. Bugün (8 Mart 2024) 23:59'da sonlanacak.

        • 3

          EKPSS 2024 NE ZAMAN?

          8 Mart'ın ardından artık sınava başvuru yapılamayacak. Geç başvuru sürecinin sona ermesinin ardından adaylar 28 Nisan'da EKPSS sınavına girecek. Sınav 81 ilde 10:15'te başlayacak.

        • 4

          EKPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

          EKPSS geç başvuru için güncel ücret belli oldu! EKPSS'ye girecek olan adayların 75 TL ödeme yapması gerekiyor. Ödemeler ÖSYM'nin "Kartlı Ödeme Sistemi" üzerinden alınacak.

          EKPSS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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