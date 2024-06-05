EKPSS KURA GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR

ÖSYM’den yapılan duyuru ile EKPSS kura geç başvuruları başladı. Buna göre adaylar 4 Haziran 2024 saat 10.00’dan, 5 Haziran 2024 saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini yapabilecek.

EKPSS KURA GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi ile ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularını yapabilecekler.

Daha önce ÖMSS/EKPSS'ye başvuran ve engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar için tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden 2024 EKPSS/KURA'ya başvurularını bireysel olarak yapabileceklerdir.