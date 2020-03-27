EKPSS ne zaman? Şeklindeki sorular vatandalar tarafından merak konusu olmuştu. ÖSYM EKPSS sınav tarihi açıkladı.

EKPSS 2020 NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 11 Ekim'de yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında değişiklik yaptığı Sınav Takvimi'ne göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) da 26 Aralık'ta düzenlenecek.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 4 Ekim, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 13 Aralık'ta uygulanacak.