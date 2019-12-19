19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
EKPSS branş bazında sıralamalar, adayların başarı sıralamalarını bilmeleri açısından önemli. EKPSS atamaları için beklenen açıklama 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılmıştı. Bakan Selçuk, Aralık ayının son haftasında EKPSS'lilerin atanası için kura töreni düzenleneceğini söylemişti. EKPSS ile ilgili detaylar haberimizde...
ÖSYM EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR
ÖSYM, sabah saatlerinde yaptığı duyuru ile 2016-EKPSS ve 2018-EKPSS branş bazında sıralamaların güncellendiğini açıkladı. İşte ÖSYM'nin o açıklaması:
"2016-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-EKPSS) ve 2018-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş sıralamalarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
EKPSS BRANŞ SIRALAMASI İÇİN TIKLAYIN
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 10.12.2019 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır."
EKPSS ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK? 2019
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" dedi. Ancak henüz kura töreninin düzenleneceği tam tarih netleşmedi.
ÖSYM EKPSS DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
EKPSS: ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
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