EKPSS atamaları ne zaman? sorusuna geçtiğimiz günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamanın ardından cevap aranıyor. EKPSS'ye girerek kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak işe başlamak isteyen vatandaşlar atamaların yapılmasını bekliyordu. Bakan Selçuk 2019 EKPSS atamaları için tarih verdi. Bakan Selçuk'un açıklamaları ve EKPSS ile ilgili detaylar haberimizde.

EKPSS ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK? 2019

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" dedi. Ancak henüz kura töreninin düzenleneceği tam tarih netleşmedi.

ÖSYM EKPSS DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

EKPSS: ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.