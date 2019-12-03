EKPSS'ye girerek kamu kurum ve kurumlarında memur olarak işe başlamak isteyen vatandaşlara müjdeli haber bugün geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk' 2019 EKPSS atamaları için tarih verdi. İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları ve EKPSS ile ilgili detaylar...

EKPSS ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK? AÇIKLAMA GELDİ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" dedi.

EKPSS: ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

BAKAN SELÇUK'TAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"El ele oldukça; spordan, sanata, eğitimden çalışma hayatına her alanda engelleri aşmak mümkün. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Erişebilirlik, Ülkemizde engellilik alanında 2002 yılından bu yana hak temelli ve bütüncül bir perspektif ile politika, programlar ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarını sağlamak amacıyla sağlıktan bakım hizmetlerine, eğitimden istihdama ve erişilebilirliğe kadar her alanda hizmet sunmaktayız. Dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunmaktadır. Ülkemizde nüfus ve konut araştırmaları sonuçlarına göre nüfusumuzun yaklaşık yüzde 7’si engellidir. Erişebilirliği binalar, açık alanlar, toplu taşıma araç ve sistemleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında yaygınlaştırıyoruz. 2005 yılında Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme ile erişebilirliğin uygulanmasına yönelik yaptırımlar getirdik, İzleme ve Denetleme komisyonları kurduk ve denetimlere başladık. 2013’ten bu yana toplam 36 bin 617 denetim gerçekleştirdik ve uygun görülen 867 kuruluşa erişebilirlik belgesi verdik. Erişebilirliği topluma sunulan bütün hizmetlerin kapısı kabul ediyor, yarının bugünden daha iyi olması gerektiğininde bilincinde olarak, hak temelli anlayışla hizmet standardımızı yükseltmeye devam ediyoruz. Erişebilirlik herkes içindir."