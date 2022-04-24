EKPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

EKPSS soru ve cevaplarının % 10'u yayınlandı. Sınavın bitmesiyle birlikte soru ve cevapların tamamının ne zaman yayınlanacağı da merak edilip araştırılıyor. ÖSYM'nin duyurusuna göre;

24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2022-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u açıklanmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 24 Nisan 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.